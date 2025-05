Vor fünf Jahren war der Bahnhof in Ballenstedt noch eine Ruine, heute ist er ein beliebter Treffpunkt. Was die Eigentümer Edward Vernhout und Ingrid Lukens schon geschafft haben, warum immer noch gebaut wird und warum sie ihre Arbeit für preiswürdig halten.

Ballenstedt/MZ. - Wenn Edward Vernhout Videocalls im Homeoffice in seiner Wahlheimat Ballenstedt macht, ist die Neugierde beim Gegenüber schnell geweckt. Das liegt am Hintergrund; es ist kein virtueller, sondern ein realer. „Ganz oft fragen mich die Leute, wo ich sitze“, erzählt er. Und die Antwort ist für die Fragesteller oft so einfach wie verblüffend: hinter dem alten Fahrkartenschalter. In seinem Schlossbahnhof. Dort hat er sich ein Büro eingerichtet.