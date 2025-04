Der traditionelle Frühlingsmarkt zum Saisonauftakt rund um Schloss Moritzburg in Zeitz wird wieder ein Erfolg. Hunderte Besucher kommen und freuen sich über ein großes buntes Angebot. Was die Gäste alles erlebten.

Im Schlosspark Moritzburg Zeitz ist Frühling: Was zum Frühlingsmarkt alles los war - mit vielen Fotos

Zeitz/MZ. - Ein paar Tausend Besucher dürften es am Ende des Tages schon gewesen sein, die den Frühlingsmarkt im Schlosspark Moritzburg Zeitz besuchten.Hunderte strömten schon bis zum Mittag in den Zeitzer Gartentraum. Dutzende Händler boten alles, was zum Frühling und zu guter Stimmung gehört: von Pflanzen über Dekoartikel bis zu Wein, Honig oder Tee, Bonbons, Käse und Wurst.