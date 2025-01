Das Deutsche Kinderwagenmuseum mit seinem Schaudepot im Schloss Moritzburg in Zeitz ist nun ein besonderer Lernort in Sachsen-Anhalt.

Zeitz/MZ. - Das Museum Schloss Moritzburg in Zeitz werden künftig mehr Jugendliche ab etwa 14 Jahre besuchen als bisher. Und das vor allem montags, wenn das Schlossmuseum eigentlich nicht geöffnet hat. Aber gerade an diesem Tag haben die Mitarbeiter des Hauses mehr Zeit und Ruhe, um sich um die jugendlichen Besucher zu kümmern. Das Schloss Moritzburg, in dem sich das Deutsche Kinderwagenmuseum befindet, ist offiziell kultureller Lernort im Land Sachsen-Anhalt. Dazu besteht eine Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (Lisa) mit Sitz in Halle. Dessen Vertreter haben jetzt das museumspädagogische Programm „Von Zeitz in die Welt“ an die Zeitzer Museumsleiterin Kristin Otto und ihr Team übergeben. Es kann ab sofort gebucht werden. Ansprechpartnerinnen in Zeitz sind Kristin Otto und Ulrike Trummer. Sie sind über folgende E-Mail-Adressen erreichbar: [email protected] und [email protected].

Museumsleiterin Kristin Otto (r.) und Bürgermeisterin Kathrin Weber (2.v.r.) bekommen von Thomas Schrödel, Direktor des Lisa, und Referentin Heike Hinke das Programm „Von Zeitz in die Welt“ überreicht. Foto: T. Gerbank

Das Kinderwagenmuseum und das Lisa hatten bereits 2023 eine Kooperation begonnen, mit dem Ziel, ein Bildungsangebot zu erarbeiten für ältere Schülerinnen und Schüler, das Zeitz als Zentrum der deutschen Kinderwagenindustrie zum Inhalt hat. So entstand das Programm „Von Zeitz in die Welt“, das von Schulen in Sachsen-Anhalt, aber zum Beispiel auch aus Thüringen und Sachsen genutzt werden kann. Bei der Erarbeitung hatten die Macher die sachsen-anhaltinischen Lehrpläne in den Fächern Geschichte, Kunst, Physik und Chemie im Hinterkopf. Pädagogen haben im Museum die Möglichkeit, anhand realer Objekte Lehrplaninhalte anschaulich und fächerverbindend zu vermitteln. Zum Angebot gehören ein Einführungsfilm und ein thematischer Rundgang. Die Erkenntnisse daraus können später in einem thematischen Spiel angewendet werden. Ein Praxisangebot im Museumspädagogischen Zentrum Johannes Lebek rundet laut Lisa den Besuch im Museum ab und hilft, Erkenntnisse und Gesehenes zu vertiefen.

Museumsleiterin Kristin Otto sagte, dass sie sich freue, im Haus nun ein pädagogisches Angebot für eine neue Zielgruppe unterbreiten zu können. Denn bisher habe das Augenmerk bei der pädagogischen Arbeit vor allem auf Schülern bis Klasse fünf gelegen.