Im Rudolf-Puschendorf-Stadion Zeitz: Schwitzen für das Sportabzeichen

Im Puschendorfstadion in Zeitz kann Samstag das Sportabzeichen erworben werden. Dabei muss man auch zeigen, dass man lange laufen kann.

Zeitz/MZ - Rennen, springen, werfen. Wer seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte und auch noch zeigen will, dass er Bewegungen koordinieren kann, der ist Samstag im Zeitzer Rudolf-Puschendorf-Stadion genau richtig. Dort gibt es für Einwohner aus dem Burgenlandkreis die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben, sagt Lutz Purrucker, Vorsitzender der Sportgemeinschaft Eintracht Zeitz. Die Veranstaltung beginnt um 9.45 Uhr und sie soll gegen zwölf Uhr enden.

Weitere Angebote geplant

Ausrichter des kreisoffenen Sportabzeichentages, von dem es dieses Jahr weitere geben wird, ist Purruckers Verein. Veranstalter ist der Kreissportbund des Burgenlandkreises. Mitmachen kann jedermann ab sechs Jahre. Die Anforderungen, die an die Freizeitsportler gestellt werden, sind je nach Alter gestaffelt. Insgesamt müssen sportliche Leistungen in vier Kategorien gezeigt werde. Dabei geht es um Schnelligkeit, um Kraft, Koordination und Ausdauer. Zudem müssen die Teilnehmer nachweisen, dass sie schwimmen können. Da das Zeitzer Sommerbad noch nicht geöffnet hat und die Schwimmhalle im Rahmen der Veranstaltung nicht genutzt wird, muss mit einem Dokument nachgewiesen werden, dass der Teilnehmer schwimmen kann.

Radeln statt laufen möglich

Im Bereich Schnelligkeit ist ein Sprint zu absolvieren, in der Kategorie Kraft können sich Teilnehmer beispielsweise entscheiden zwischen Standweitsprung, Schlagball und Kugelstoßen. Im Bereich Koordination geht es unter anderem um Seilspringen, Weitsprung oder Schleuderball. Dass sie lange laufen können, können Kinder und Jugendliche mit einem 800-Meter-Lauf zeigen, ältere mit einem Lauf über 3.000 Meter. Alternativ können über 18-Jährige 20 Kilometer Fahrrad fahren. Die gemeinsame Tour startet 13 Uhr.

Bei den Sportabzeichentagen im Jahr 2021 gab es laut Purrucker hier 60 Teilnehmer. Es gab drei Veranstaltungen an Sonnabenden und drei für Menschen, die an diesen Tagen keine Möglichkeit hatten teilzunehmen. Er geht davon aus, dass die Zahl der Teilnehmer in diesem Jahr nach oben geht. Allein für diesen Sonnabend gebe es bereits 15 Anmeldungen. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag möglich.

Wichtig ist laut Purrucker der Besitz des Sportabzeichens für Bewerbungen in bestimmten Berufen - zum Beispiel bei Feuerwehr oder Polizei. Doch auch für das eigene Selbstbewusstsein sei es gut, die Anforderungen bewältigt zu haben. Erfahrungen zeigen, dass Teilnehmer oftmals die Technik des Kugelstoßens nicht leicht fällt. Günstig sei es auch, vorab den Ausdauerlauf zumindest einmal zu testen. Zum Training kann das Puschendorfstadion genutzt werden.

Anmeldungen sind möglich über Telefon 01520/8 74 57 11, 0176/34 99 49 55 und über E-Mail [email protected] Sportabzeichentage finden statt am 23. April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 27. August und 24. September.