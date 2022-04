Im Droyßiger-Zeitzer Forst Platz schaffen für Amazon?

Die Übergabe des Spendenschecks von Amazon an die Kitas in Heuckewalde und Bröckau.

Heuckewalde/MZ - Wenn es nach Doreen Scheibner geht, könnten die Kindertagesstätten „Haus der Zwerge“ in Heuckewalde und „Abenteuerland“ in Bröckau in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. „Wir haben zwar unsere maximalen Kapazitäten noch nicht erreicht. Aber das neue Logistikzentrum in der Nähe hat schon für eine spürbare Belebung gesorgt“, sagt die Leiterin der beiden Einrichtungen.