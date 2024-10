Nicht erst an Halloween erwachen sie zum Leben, die Geister, Skelette und Hexen. Schon jetzt tummeln sie sich in den Vorgärten der Region.

Rote Augen soll er haben, der Hugo aus Würchwitz. Seit vier Jahren treibt das Skelett einige Tage im Oktober sein Unwesen in diesem Zeitzer Stadtteil. „Meine Mädels, zweimal zehn und einmal neun Jahre alt, dekorieren gern“, sagt Susann Geißler und gibt Hugo vom Dachfenster aus einen Schubs, so dass er seine Flügel im Wind wehen lässt. „Diesen Gesellen hat aber mein Mann angeschleppt. Er ist bei uns für die gruseligen Sachen zuständig.“ Mit ihren Töchtern schnitze sie lieber Kürbisse und dekoriere mit Kerzen. Ihr Sohn hingegen fühle sich mit seinen 16 Jahren schon zu alt für solche Aktivitäten. Oma Siglinde findet den Spuk zauberhaft und schaut sich gern die schaurig-schönen Ideen ihres Schwiegersohns an.

Zeitz/MZ - In der kommenden Woche Donnerstag, 31. Oktober, ist in Sachsen-Anhalt nicht nur der Reformationstag, sondern mittlerweile erfreut sich das ursprünglich aus Irland stammende aber vor allem in den USA weit verbreitete Halloween-Spektakel immer größerer Beliebtheit. Deswegen wird dieses auch in der Zeitzer Region an vielen Orten gefeiert.