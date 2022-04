Hilfe für eine stolze Zeitzer Königin

Das über 110-jährige Instrument in der Michaeliskirche soll saniert werden. Welche ersten Ideen es für die Finanzierung gibt.

Ein seltener Blick in die Orgel der Michaeliskirche. Johanna Schulze fasziniert die Schönheit und bietet jetzt Führungen an.

Zeitz/MZ - Die Orgel in der Zeitzer Michaeliskirche ist ein ganz besonderer Schatz. „Es ist eine romantische Rühlmann-Orgel von 1911“, erzählt Johanna Schulze. Sie ist mehr als eine Kirchenmusikerin, leitet Chöre, engagiert sich für die Kirchengemeinde und eben für jene Orgel. „Die Orgel ist mein Instrument, sie verbindet Leben und Musik“, sagt Schulze. Doch das Instrument in der Michaeliskirche könnte schöner klingen. Aber im Laufe der Geschichte wurde in das Instrument eingriffen und es mehrfach baulich verändert.