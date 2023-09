Was an diesem Tag rund um das Schloss alles geboten wird.

Zeitz/MZ - Die Saison 2023 neigt sich im Schlosspark Moritzburg Zeitz ihrem Ende entgegen. Doch ein Höhepunkt steht noch bevor: der Herbstmarkt zum Erntedankfest, den die Besucher über alles lieben, mit seinem bunten Programm und vor allem den vielen Händlern.

Im Zeitzer Gartentraum bieten am Erntedanksonntag, 1. Oktober, dutzende Händler Pflanzen, Obst und Gemüse, Handwerksprodukte, herbstliche Mode, Wohn- und Gartenaccessoires und vieles mehr an. „Ein ausgewähltes kulturelles Programm mit Livemusik, Handwerksvorführungen und Angeboten für Kinder lockt insbesondere Familien in den Garten rund um die Moritzburg in Zeitz“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Zeitz. Selbstverständlich sei auch für kulinarische Genüsse gesorgt dank einer Auswahl gastronomischer Stände.

Was erwartet die Besucher? Um nur einige Beispiele zu nennen: Glasbläser Detlef Schumann gibt Einblicke in sein Handwerk und bietet kunsthandwerkliche Arbeiten an. Parallel führt Silke Weber das Schnitzhandwerk vor. Die Schnitzerin präsentiert und verkauft zugleich ihre handgearbeiteten Schnitzereien.

Auf der Bühne sind von 10.30 bis 13 Uhr die Dixielanders zu erleben, ehe um 14 Uhr der schon traditionelle Ökumenische Gottesdienst zum Erntedankfest beginnt. Von 15.30 bis 18 Uhr gibt es mit dem Ton-Kollektiv Pop, Jazz, Soul und Blues. Gedacht ist aber auch an die Kinder. Ab 10 Uhr erwartet sie ein Spiel- und Bastelstand der Unicef-Gruppe Zeitz, ab 11 Uhr stehen herbstliche Basteleien mit den Kreativpüppchen und ab 12 Uhr das Herbstspielmobil mit vielen Holzspielgeräten auf dem Plan. 13 Uhr beginnt der Pokémon-Tag mit Basteln, Kartentausch, Malstraße und vielem mehr am Stand des Frauen- und Kinderschutzvereins. 11 und 14 Uhr lädt das Tanztheater ellaH zum gemeinsamen Bewegen und Erleben ein. Der Tageseintritt zum Schlosspark kostet fünf Euro, drei ermäßigt und einen Euro für Kinder.