Der derzeit amtierende und gleichzeitig stellvertretende Bürgermeister tritt zur Wahl am 27. April in Droyßig an.

Droyssig/MZ. - Der amtierende und stellvertretende Bürgermeister Heiko Arnhold (CDU) wirft seinen Hut in den Ring für die Wahl zum Droyßiger Bürgermeister. Dieser soll am Sonntag, 27. April, gewählt werden, eine eventuelle Stichwahl wird am Sonntag, 11. Mai stattfinden.

Arnhold ist vergangene Woche von seiner Partei mehrheitlich nominiert worden. Die Frist für weitere Bewerber um das Amt endet am Montag, 18. Februar, um 18 Uhr.

„Ich bin seit zwei Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiv und werde mich dafür einsetzen, dass Droyßig so attraktiv für Familien in allen Generationen bleibt. Mein Lebensmittelpunkt ist seit 25 Jahren hier, hier sind meine Kinder aufgewachsen“, wird Arnhold in einer Pressemitteilung zitiert. Und gegenüber der MZ sagte er: „Ich habe mir das Amt jetzt ein paar Monate angeschaut und schätze ein, dass ich das schaffen kann. Ich denke, in der kurzen Zeit habe ich auch schon ein bisschen neuen Schwung hereingebracht.“

Bei der Veranstaltung der CDU im Droyßiger-Zeitzer Forst ist Jenny Schuft erneut zur Ortsvorsitzenden gewählt worden, ihre Stellvertreter sind Arnhold und Anemone Just, die Bürgermeisterin von Kretzschau. Als Mitgliederbeauftragter wurde Burkhard Schmitt gewählt, Beisitzer sind Steffen Kühn, Karsten Beyer, Arnd Czapek, Rocco Schmidt, Tino Ruppert und Sebastian Rabe.