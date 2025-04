In Droyßig ist am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Warum das Ergebnis aber schon vor dem Urnengang feststand.

Droyssig/MZ/ank. - Die Gemeinde Droyßig hat nach dem Rücktritt von Evelyn Billing (parteilos) am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt. Das Amt hat nun der CDU-Mann Heiko Arnhold inne. Dass er der neue Bürgermeister der Gemeinde Droyßig wird, zu der mit dem Hauptort Droyßig die Dörfer Weißenborn, Romsdorf und Stolzenhain gehören, stand jedoch bereits vor der Wahl fest. Arnhold war einziger Kandidat. Wie Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) am Abend mitteilte, wurden am Wahltag 485 Stimmen abgegeben, 38 davon waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 31 Prozent. Arnhold war in den vergangenen Monaten bereits der amtierende Bürgermeister. Er ist 52 Jahre alt und lebt seit 20 Jahren im Ort.