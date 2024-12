Droyßig/MZ. - Heiko Arnhold (CDU) ist der neue amtierende Bürgermeister der Gemeinde Droyßig.

Nachdem Evelyn Billing (parteilos) Anfang vergangener Woche überraschend nach über acht Jahren ihr Amt aufgegeben hatte, ist Arnhold am vergangenen Freitag in einer Sondersitzung des Gemeinderates einstimmig gewählt worden.

Zunächst wurde der Vorsitzende der CDU-Fraktion als stellvertretender Bürgermeister gewählt, da der Stellvertreter von Billing, Karsten Poser (Droyßig und gleichberechtigte Ortsteile), seinen Posten ebenfalls aufgegeben hatte. In dem Augenblick wurde Heiko Arnhold dann amtierender Bürgermeister.

Diesen Posten wird er ungefähr bis zum Sommerbeginn 2025 ausüben, da die Neuwahl für den Bürgermeister in Droyßig für den Sonntag, 27. April, terminiert wurde. Eine eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 11. Mai, vorgesehen.

Ob sich der CDU-Mann dann zur Wahl stellen wird, will er sich noch offen halten, schloss es aber auch nicht kategorisch aus. „Ich bin jetzt in der guten Position, dass ich mir das Amt in den nächsten Monaten in Ruhe anschauen und dann für mich entscheiden kann, ob das was für mich ist“, erklärte Arnhold gegenüber der MZ.

Ein Grund für sein Zögern sei, dass er mit dem Vorsitz im Rat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, sowie des Kreisverbandes Weißenfels des Deutschen Roten Kreuzes weitere aufwendige Ehrenamtsposten bekleidet.