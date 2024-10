Auch an die Zeitzer Schneiderin Hedwig Gerick, die 1940 denunziert, deportiert und im KZ ermordet wurde, sollte ein Stolperstein erinnern. Was über dieses NS-Opfer bekannt ist.

Stolpersteine in Zeitz

Der barocke Kopfbau Brüderstraße 12 (um 1940), in dem die Familie Gerick lebte, war ein lebendiges Zeitzer Wohn- und Geschäftshaus.

Zeitz/MZ. - Die in Zeitz gestohlenen Stolpersteine sollen bald ersetzt werden. Auf dem Spendenkonto des Landkreises sind dafür viele Spenden eingegangen. Sogar weitere Stolpersteine könnten davon finanziert werden. Die gebürtige Pragerin und Zeitzer Schneiderin Hedwig Gerick wurde 1940 als Jüdin denunziert, verurteilt und 1942 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Warum auch an sie unbedingt ein Stolperstein in Zeitz erinnern sollte.