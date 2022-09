Haus und Mauer in Zeitz eingestürzt

Zeitz/MZ - „Gefährlich, gefährlich.“ Franziska Stock aus Zeitz legt die Stirn in Falten und schaut besorgt die Zeitzer Rahnestraße hinauf, dann in den Kinderwagen, den sie vor sich her schiebt und auf ihren anderen Sohn an ihrer Seite. Ein paar Meter vor ihr auf dem Fußweg an der linken Straßenseite: ein Trümmerfeld. Dort, wo bis Donnerstagabend noch das Haus Rahnestraße 14 gestanden hat, klafft eine Lücke. Das seit Jahren leerstehende und marode Gebäude ist in der Nacht zum Freitag eingestürzt, praktisch mit einem Schlag in sich zusammengefallen. Verletzt, so die Stadtverwaltung am Freitag, wurde dabei niemand.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.