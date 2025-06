Das Haus Neumarkt 9 in Zeitz soll am Monatsende in Berlin versteigert werden.

Zeitz/MZ/ANK. - Ein Zeitzer Innenstadthaus wird Ende Juni im Rahmen einer Versteigerung in Berlin angeboten. Es ist das Haus Nummer 9 am Neumarkt, und es befindet sich an der Ecke zur Kramerstraße. Das Gebäude, so heißt es im Auktionskatalog, ist überwiegend vermietet. Als Baujahr wird 1900 angegeben. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Als Mindestgebot werden 335.000 Euro genannt. Angeboten wird das Haus im Rahmen der Sommerauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG. Insgesamt kommen dabei 62 Immobilien mit einer Mindestangebotssumme von 14 Millionen Euro zum Aufruf. Die Auktionen finden zum zweiten Mal am neuen Auktionsstandort im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade statt, und zwar am 26. und 27. Juni.