Droyssig/Zeitz. - Steht die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst vor dem Aus? In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag malte Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) in seinem Bericht im öffentlichen Teil zumindest schon mal dieses als ein mögliches Szenario nach den verlorenen Klagen gegen die Umlagezahlungen der drei Mitgliedsgemeinden Kretzschau, Schnaudertal und Gutenborn auf. Die VG muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Halle rund 2,5 Millionen Euro aus dem Jahr 2021 an die Kläger zurückzahlen. Mit Zinsen rechnete Kraneis sogar 3,1 Millionen Euro vor.

