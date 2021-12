Zeitz/MZ - In der Zeitzer Friedensstraße ist am Mittwochnachmittag in einen Pkw eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen die Diebe eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und nahmen eine Handtasche mit. In der Tasche waren laut Polizei das Portemonnaie mit Bargeld sowie persönliche Dokumente der Pkw-Besitzerin.