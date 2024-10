Kretzschau/Halle/MZ. - Weil er im August 2022 in einem Dorf in der Gemeinde Elsteraue eine Fensterscheibe, eine Haustür und ein Auto demoliert, sowie seine Mutter und deren Schwägerin schwer geschlagen hatte, muss ein in Kretzschau aufgewachsener 29-Jähriger vier Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht in Halle jetzt nach vier Verhandlungstagen entschieden. Abgesehen von dem Vertreter der Nebenklage haben der Angeklagte selber, sowie die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptiert. Zudem muss der derzeit Obdachlose 4.000 Euro Schmerzensgeld an die Schwägerin zahlen. Der Mutter stehen 2.500 Euro zu, die Sachschäden wurden mit insgesamt 8.000 Euro bewertet. Darüber haben sich Nebenkläger und Verteidiger bereits in einem Teilvergleich geeinigt.

