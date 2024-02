Großeinsatz in der Liebknechtstraße in Zeitz: Feuer bricht in Küche aus

Zeitz/MZ/ank - In der Zeitzer Liebknechtstraße hat am Montagmorgen eine Wohnung gebrannt. Das Feuer, so die Polizei, ist aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Insgesamt leben laut Stadt 24 Menschen mit internationalen Wurzeln darin. Sie sind vorerst laut Stadtverwaltung in einem Hotel untergebracht.