Vom Burgenlandkreis kommt jede Menge Geld für Arbeiten an Grundschulen in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Droyssig/MZ. - Für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst wird es voraussichtlich Anfang dieses Jahres einen wahren Geldregen vom Burgenlandkreis geben. Wie Fachbereichsleiterin Jenny Schuft jüngst mitteilte, bekommt die VG allein für die Einrichtung in Droßdorf rund 584.000 Euro, was einer Förderung von rund 70 Prozent entspricht. Die Grundschulen in Droyßig und Kretzschau dürfen sich immerhin über jeweils gut 10.000 Euro freuen. Verwendet werden soll das Geld bei den beiden Letztgenannten jeweils für den Ausbau eines Hortraumes. In Droßdorf soll dagegen der Keller des Schulgebäudes neu gestaltet werden.