Gratisschluck auf dem Osterfelder Marktplatz

Friedhelm Rönicke testet den neuen Trinkwasserbrunnen in Osterfeld, der am Dienstag auf dem Markt eingeweiht wurde.

Osterfeld/MZ. - „Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken“. Seit Dienstag kann man in Osterfeld durchaus dieses alte Volkslied anstimmen. Denn am Nachmittag wurde auf dem Marktplatz der Kleinstadt am Abzweig zum Steinweg ein Trinkwasserbrunnen eingeweiht. Durstige Spaziergänger, Radfahrer, aber auch Osterfelder können hier nun in den Sommermonaten ihren Durst löschen. Spendiert wurde die Quelle für durstige Kehlen vom Trinkwasserversorger Midewa, der über einen Konzessionsvertrag seit Jahren mit der Stadt Osterfeld verbunden ist.

Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen und beschloss in Zusammenarbeit mit den Kommunen in seinem Versorgungsgebiet insgesamt 25 Trinkwasserbrunnen zu installieren. Zumal die neue Trinkwasserverordnung, die seit 2020 gilt, mehr Trinkpunkte in der Öffentlichkeit vorsieht. Da die Brunnen jeweils an attraktiven Standorten in den Städten und Gemeinden platziert sind, versprechen sich Wasserversorger und Kommunen gleichermaßen, dass möglichst viele Menschen die Gelegenheit nutzen, dort ihre mitgebrachten Trinkflaschen zu füllen. Das helfe nicht nur, Müll zu vermeiden, sondern auch den eigenen Wasserbedarf zu decken, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. „Wir wollen damit auch ein Stück an die Gemeinden zurückgeben und unseren Kunden Dankeschön sagen für die gute Zusammenarbeit“, machte Midewa-Geschäftsführer Uwe Störzner bei der Osterfelder Brunneneinweihung deutlich.

Wie der Brunnen funktioniert

Dabei ist das Osterfelder Modell nicht einfach nur ein Brunnen, sondern geradezu ein Hightechwasserspender mit mehreren Funktionen, der auch per Fernbedienung durch die Kommune gesteuert werden kann. Der durstige Nutzer kann zudem per Knopfdruck regeln, ob er gleich einen halben Liter Wasser benötigt, um beispielsweise eine Flasche zu füllen. Oder aber, ob er weniger Wasser braucht, denn dann muss er den Knopf länger gedrückt halten und mit dem Loslassen versiegt der Wasserstrahl sofort. Kinder werden sich vermutlich über die Nebelfunktion des Brunnens freuen, mit der man sich mittels eines feinen Wassernebels erfrischen kann. Das Trinkwasser für Osterfeld kommt übrigens aus dem Wasserwerk in Torgau.

Neben Osterfeld gibt es im Burgenlandkreis noch vier weitere Trinkwasserbrunnen, so in Droyßig, Hohenmölsen, Teuchern und Reuden, die ebenfalls seit Dienstag wieder Wasser spenden und genauso wie der Osterfelder Brunnen bis zum Herbst genutzt werden können. Im Winter werden die Brunnen abgestellt und nach Beprobung im Frühjahr wieder angestellt „Es ist schön, dass es einen solchen Brunnen bei uns gibt, hoffentlich bleibt er von Zerstörungen verschont“, sagt Friedhelm Rönicke, der sich als einer der ersten an dem erfrischenden Nass labt. Das Areal rund um den neuen Osterfelder Trinkwasserbrunnen wird demnächst noch bepflanzt, so, dass es die Marktplatzgestaltung der Kleinstadt abrundet.