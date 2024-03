Hubertus Just führt seit 50 Jahren seine Tischlerei in Osterfeld. Dabei hatte er einst andere Pläne. Warum er sich aber letztlich für das Handwerk entschied.

Hubertus Just hat den goldenen Meisterbrief bekommen und führt seit 50 Jahren seine Tischlerei in Osterfeld.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Eigentlich könnte sich Hubertus Just mit seinen 76 Jahren längst zur Ruhe setzen. Doch der Osterfelder kann gar nicht anders, als noch jeden Tag in seiner Tischlerwerkstatt zu stehen. „Mir macht die Arbeit immer noch richtig Spaß, und so lange ich noch Aufträge habe und mich dazu auch in der Lage fühle, geht es weiter“, sagt der rüstige Senior und setzt auch gleich seine Arbeit an einer defekten Holztür, die er für einen Auftraggeber im nahen Pauscha repariert, fort.