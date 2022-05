Gitarristen aus Zeitz erreichen erste Preise

Zeitz/MZ/yve - Schüler der Zeitzer Musikschule Klangkiste können jubeln. Sie belegten im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Zupf-Ensemble jeweils einen ersten Platz. Der Ausscheid fand in Halle statt. Insgesamt sieben Schüler der Klangkiste „überzeugten mit hervorragenden Leistungen“, sagt Lehrerin und Inhaberin der Musikschule Sylvia Beck. In der Altersgruppe II (Klassenstufe 4 bis 6) erspielte sich das Gitarrentrio Tabea Fichtner, Samira Steinhauf und Max Dreyer als jüngste Teilnehmer in der Altersgruppe mit der Höchstpunktzahl einen ersten Preis.

