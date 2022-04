Gewalt wegen eines Hundes: Mann aus Zeitz muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten

Warum das Verfahren am Amtsgericht Zeitz eingestellt wird.

Zeitz/MZ - „Ich bewundere die Geduld des Richters und komme mir hier vor wie bei Richterin Barbara Salesch. Das war ja nun wirklich nicht das große Verbrechen“, meinte der Verteidiger am Ende einer denkwürdigen Verhandlung vor dem Zeitzer Amtsgericht. So teilt er die Auffassung des Staatsanwaltes, die Sache gegen seinen Mandanten fallen zu lassen und das Verfahren einzustellen. Nach einer kurzen Besprechung bestätigte das dann auch der Richter. Und so kam ein 38-jähriger Zeitzer noch einmal mit einem blauen Auge davon.