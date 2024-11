Liebevoll geschmückte und "eingedeckte" Gräber gehören auch in Zeitz auf dem Michaelisfriedhof am Totensonntag unbedingt dazu.

Zeitz/MZ. - Totensonntag läutet das Ende des Novembers ein und das Ende des Kirchenjahres. Für viele Menschen ist er aber vor allem der Tag, an dem verstorbener Verwandter und Freunde gedacht wird. In Zeitz und Umgebung sieht man auf den Friedhöfen viele Menschen mit Tannengrün, Gestecken und Gebinden und Ewigkeitslichtern. „Am Totensonntag müssen die beiden Gräber fertig sein“, sagt Helga Schumann, die eigens dafür nach Zeitz kommt und sich mit ihrer Schwester vor Ort trifft. „Sie werden eingedeckt. Am Sonntag treffen wir uns dann alle nochmal und verweilen am Grab, erinnern uns.“