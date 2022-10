Eine Verhandlung wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Zeitz fördert bei manchen Beteiligten unerwartete Gedächtnislücken zutage. Der Prozess wird schon an diesem Mittwoch fortgesetzt.

Zeitz/MZ - Hat ein Angeklagter versucht, vor seinem Gerichtstermin Zeugen und sogar sein Opfer zu beeinflussen? Am Amtsgericht ist ein 31-jährigen Zeitzer wegen Körperverletzung angeklagt. Doch am ersten Verhandlungstag konnten sich zahlreiche Beteiligte an den Tathergang nicht mehr erinnern, ein weiterer Beteiligter sagte für den Angeklagten aus.