in Alttröglitz wurde am Dienstagabend in geheimer Wahl ein neuer Vorsitzender des Gemeinderates gewählt.

Alttröglitz/MZ. - Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Gemeinde Elsteraue hat ab 1. November einen neuen Bürgermeister. Mark Fischer (parteilos) setzte sich in der Wahl im Juni gegen Andreas Buchheim (parteilos) durch und tritt die Nachfolge an. Das bestätigte der Gemeinderat der Elsteraue am Montag auf seiner konstituierenden Sitzung noch einmal pro forma. Auch Gemeinderäte und Ortschaftsräte wurden als ordnungsgemäß gewählt bestätigt. Denn es gb keine Einsprüche zur Kommunalwahl und so wurde alles einstimmig „abgenickt“.

Neuer Vorsitzender des Gemeinderates ist Karlheinz Rübartsch (CDU). Der Diplom-Ingenieur für Landentwicklung kommt aus Tröglitz, ist 55 Jahre alt und arbeitet im Landratsamt des Burgenlandkreises. „Ich bin seit 1994 in der Kommunalpolitik, also schon 30 Jahre lang. Ich war im Gemeinderat Fraktionsvorsitzender der CDU und leitete den Bauausschuss“, sagt der 55-Jährige. „Die Finanzen sind für mich das große und wahrscheinlich auch das schwierigste Thema im neuen Gemeinderat. Dafür wünsche ich mir ein konstruktives Miteinander aller gewählten Räte im Interesse der Gemeinde Elsteraue“, sagte Rübartsch nach der Wahl der MZ. Zwölf Gemeinderäte stimmten in einer geheimen Wahl für ihn, vier gaben ihre Stimme Carsten Sonntag, der als Gegenkandidat antrat.

Was Karlheinz Rübartsch nach 30 Jahren in der Kommunalpolitik zum Weitermachen antreibt? „Ich wohne in der Elsteraue, interessiere mich für Politik und möchte das kommunale Leben mitgestalten“, sagt der neue Vorsitzende. Er wird künftig die Sitzungen des Gemeinderates leiten. Damit hat der größte Ort in der Elsteraue – Tröglitz mit seinen Ortsteilen hat nämlich rund 2.400 Einwohner – jetzt einen gewichtigen Vertreter im Gemeinderat. Auch der bisherige Ortsbürgermeister Jens Zeyher (CDU) sitzt seit dieser Legislatur neu im Gemeinderat. Und ebenso der ehemalige Ortsbürgermeister Thomas Körner (CDU).

Im Gemeinderat in der Elsteraue gibt es damit in der neuen Wahlperiode ein komplett verändertes Kräfteverhältnis. Hatten bisher die Bürgerliste und Bürgervereinigung das Sagen, ist jetzt die CDU die stärkste Fraktion. Sie besitzt sieben Sitze, bildet mit Rebecca Resch (freie Wähler) und Eva Höppner (freie Wählergruppe) eine gemeinsame Faktion. Fraktionsvorsitzende ist weiterhin Andrea Kabisch aus Bornitz.

Die Bürgerliste Elsteraue (drei Sitze) bildet mit Bürgervereinigung Elsteraue (zwei Sitze) und SPD (ein Sitz) eine gemeinsame Fraktion unter Leitung von Carsten Sonntag.

Neue Gesichter gibt es bei der AfD: Sie errang fünf Sitze, doch kann personell davon nur zwei besetzen – nämlich mit Juliane Wähler und Eric Steuernagel. Beide kommen ebenfalls aus Tröglitz.

Auch die Mitglieder und Vorsitzenden der Ausschüsse wurden am Montagabend gewählt. So leitet Holger Kahnt (CDU) den Bauausschuss, Peter Staate (Bürgerliste) den Sozialausschuss, Jens Zeyher (CDU) den Finanzausschuss.