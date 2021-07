Gemeinde erhält 40.000 Euro für Hort-Container der Droyßiger Grundschule

Droyssig/MZ - Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst hat jetzt die Bewilligung von 40.000 Euro für die Anschaffung von Containern für den Hort der Droyßiger Grundschule erhalten. Mit dem Geld soll das Platzproblem im Grundschulgebäude gelöst werden. In der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses fragte die sachkundige Einwohnerin Sina Angermann nach, ob das Geld denn auch für den Transport und die Aufstellung der Container reichen werde.

Anschaffungskosten für Containern für den Hort der Droyßiger Grundschule mit 25.000 bis 30.000 Euro beziffert

„Wir haben schon zwei Angebote, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Kostenexplosion geben wird“, antwortete Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos). Die reinen Anschaffungskosten hatte er früher bereits mit 25.000 bis 30.000 Euro beziffert. Mittlerweile gäbe es auch eine Lösung, wie die Container aufgestellt werden sollen. „Die können über das Tempeltor gehoben werden und sollen nun doch hinter dem Haus aufgestellt werden. Der Schuppen soll deswegen nicht abgerissen werden, auch wenn ich das generell befürworten würde“, so Kraneis weiter.

In diesem Zusammenhang machte Ines Näther, ebenfalls eine sachkundige Einwohnerin, darauf aufmerksam, „dass es dann auch eine neue Terrassentür nach hinten raus geben muss. Und mit dem Hortteam sollte unbedingt abgesprochen werden, wie die Räumlichkeiten in den Containern angeordnet sein sollen und was alles benötigt wird.“ Darüber hinaus hielt auch Näther den Schuppen für einsturzgefährdet, was eine Gefahr für die Kinder darstellen würde.