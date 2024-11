Alttröglitz/MZ. - Die Gemeinde Elsteraue befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation: Der letzte bestätigte Jahresabschluss des kommunalen Haushaltes stammt aus dem Jahr 2012. So wirtschaftete die Elsteraue elf Jahre ohne Jahresabschlüsse und bekam vom Rechnungsprüfungsamt Naumburg jedes Jahr ihren aktuellen Haushalt genehmigt. Die neue Kämmerin Kathrin Schürmann und der neue Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) treten jetzt ein schweres Erbe an. Wie gelingt es die Gemeinde Elsteraue aus dieser Misere herausführen und was hat das für Konsequenzen?

