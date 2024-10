Zeitz/MZ. - Seit vielen Jahren sind es Bruchbuden, aber sie haben Format und Geschichte und werden von den Zeitzern geliebt. Die Rede ist von Gebäuden, wie dem Volksbad, Tiergartenhof, Fürstenhof oder der Schule am Thomas-Müntzer-Platz. Manches Haus hat einen Investor, andere verfallen weiter. Wie aber sieht es aktuell aus? Eine Anfrage der MZ zum Stand von Planung, Bauanträgen, Arbeiten oder zumindest Sicherung blieb im Detail unbeantwortet. Das sei nicht Sache der Stadt, Auskünfte könne es hier nur vom Investor geben. Die MZ hat aufgrund der Anfragen von zahlreichen Lesern zusammengetragen, was bekannt ist, was Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) seinen Followern dazu in den sozialen Netzwerken berichtete und was über Investoren zu erfahren war.

