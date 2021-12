In einem Geschäft in der Wendischen Straße in Zeitz ist am Donnerstagnachmittag einer Frau die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Kundin den Diebstahl, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Mit dem Portemonnaie seien außerdem diverse Karten, persönliche Dokumente und mehrere hundert Euro abhanden gekommen. Die Polizei ermittelt.