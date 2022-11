Die bei der Sprengung stark beschädigte Sparkassenfiliale in Profen ist nun abgerissen. Welchen Stand die Ermittlungen der Polizei haben und inwiefern sich die Täter verkalkuliert haben könnten.

Wo bis vor kurzem in Profen noch die Sparkassenflilale stand, ist nun Mutterboden aufgebracht. Nur einen Fahrradständer gibt es noch.

Profen/MZ - Mit einem Schlag und über Nacht hat Profen seine Sparkasse verloren. Dass es im Ort eine Filiale des Kreditinstituts in der Straße Am Berg gab, davon zeugt nur noch eine Werbetafel an einem Fahrradständer.