Gladitz/MZ. - Wieder hat Maik Wittke, Leiter der Kommunalaufsicht beim Burgenlandkreis, eine der drei Gemeinden besucht, die vor ein paar Wochen vor dem Verwaltungsgericht in Halle erfolgreich gegen die Umlagezahlungen an die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst geklagt hatte. Insgesamt muss die VG 2,5 Millionen Euro an Gutenborn, Kretzschau und Schnaudertal aus dem Jahr 2021 zurückzahlen. Nach Ende Oktober in Droßdorf bei der Gemeinde Gutenborn war Wittke diesmal zu Gast in Gladitz bei der Gemeinde Kretzschau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.