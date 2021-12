Gelbe Tonne steht in Zeitz in Flammen

Zeitz/MZ/ank. - In der Friedensstraße von Zeitz ist Mittwochabend eine Gelbe Tonne für Verpackungsabfälle in Flammen aufgegangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen zunächst einen Knall gehört und dann beobachtet, dass eine Gelbe Tonne brennt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und kam zum Löscheinsatz. Das Behältnis war jedoch nicht mehr zu retten. Die Fassade eines Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Spurensuche fand die Polizei Reste eines Böllers. Die Ermittlungen laufen.