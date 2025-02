Vielleicht ist der Schwanenteich doch nicht so gut für die Haltung der Wildtiere geeignet? Mehrere Zeitzer bringen diesen Gedanken in die Diskussion ein. Welche Argumente sie haben.

Zeitz/MZ. - Eine klare Mehrheit, immerhin 70 Prozent der mehr als 1.000 Teilnehmer an der MZ-Umfrage, spricht sich dafür aus, dass es weiterhin Schwäne auf dem Zeitzer Schwanenteich geben soll. Ähnlich ist das auch Gesprächen und Meinungsäußerungen von Zeitzern zu entnehmen. Doch es gibt auch Bürger, die anders abwägen. Zwei Leser stellten am Donnerstag dieselbe Frage: Geht es nur um das, was die Menschen wollen oder geht es auch darum, was gut für die Tiere ist?