Gegenwind aus der Elsteraue zur Verlegung der B 180

Die Stadt Zeitz möchte die Bundesstraße 180 auf das Land verlegen. In der Gemeinde Elsteraue hat man Bedenken und dazu noch keine Beschlüsse gefasst.

Alttröglitz/MZ - Führt die Bundesstraße 180 künftig über mehrere Kilometer durch die Gemeinde Elsteraue? Der Stadtrat von Zeitz wünscht sich das so und hat am Donnerstagabend dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst (die MZ berichtete). Wie sieht man die Verlegung der B 180 in den betroffenen Dörfern?