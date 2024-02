Die Seniorin aus dem Ortsteil von Zeitz wird am 9. Februar 85 Jahre alt. Wie sie Bewegung und Gemeinschaft fit halten.

Helga Schwandner in der ersten Reihe (Zweite von rechts) mit „ihren Mädels“ von der Gymnastikgruppe des SV Fortuna Kayna: Sport hält sie fit und erzieht zu Disziplin.

Kayna/MZ. - „Weil heute dein Geburtstag ist ...“ Vielleicht singen das ihre Gymnastik-Frauen an diesem Freitag sogar für Helga Schwandner. Die Kaynaerin wird nämlich am 9. Februar 85 Jahre alt. Und den Aktiven in dem Zeitzer Ortsteil ist das ein wichtiges Datum.