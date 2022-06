Geburt in Sicherheit in Zeitz: Kira bedeutet Sonne

Zeitz/MZ - Kira bedeutet Herrscherin, aber auch Sonne. „Beherrschen“ wird sie ihre Eltern ganz sicher. Und geboren wurde das kleine Mädchen an einem strahlend sonnigen Tag. Am Frauentag, am 8. März um 8.16 Uhr im Zeitzer SRH-Klinikum. Es ist das erste Kind ukrainischer Flüchtlinge, das in Zeitz und in Frieden und Sicherheit das Licht der Welt erblickte. „Es geht Mutter und Kind sehr gut“, sagt Hebamme Gabriele Knobloch, „Kira ist ein wunderschöner Wonneproppen.“

