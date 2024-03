Zeitz/MZ/ANK. - Gaskunden, nicht nur der Zeitzer Stadtwerke, müssen ab 1. April tiefer in die Tasche greifen. Denn an diesem Tag endet die von der Bundesregierung im Jahr 2022 beschlossene vorübergehende Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent. Nun sind wieder 19 Prozent zu entrichten. Die Stadtwerke Zeitz raten ihren Kunden mit laufenden Verträgen deshalb, ihren Zählerstand vom 31. März unter Angabe des Vertragskontos und der Zählernummer an das Versorgungsunternehmen zu übermitteln. Das sei für die Kunden von Vorteil, weil sie dann genau für den im Winter üblicherweise höheren Gasverbrauch noch in den Genuss der abgesenkten Mehrwertsteuer kommen. Erfolge jetzt keine eigene Abrechnung, dann würden die Stadtwerke bei einer späteren Jahresabrechnung einen monatlichen Durchschnittswert errechnen und mit ihm arbeiten. Das, so Stadtwerkesprecher Hajo Bartlau, wäre aber für die Verbraucher die ungünstigere Variante.

Das Unternehmen rät, die Abrechnungsdaten per Telefon oder via E-Mail zu übermitteln. „Die Eingabe der Zählerstände über das Online-Service-Center ist ausnahmsweise in diesem Fall ungünstig, da es wegen eines Softwareupdates über die Osterfeiertage abgeschaltet wird“, so Bartlau. Die Stadtwerke Zeitz weisen ihre Kunden ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Wiedereinführung des üblichen Mehrwertsteuersatzes nicht um eine Preiserhöhung nach Grundversorgungsverordnung handelt. „Deshalb erfolgt keine schriftliche Mitteilung an die Kunden.“ Wie Bartlau weiter erklärt, hat das Unternehmen seinen Gaspreis zum 1. Januar dieses Jahres gesenkt. Der aktuelle Bruttopreis mit 19 Prozent Mehrwertsteuer liegt nach Unternehmensangaben bei den sogenannten Arbeitspreisen unter dem Wert des Vorjahres. In der Grundversorgung kostet die Kilowattstunde (kWh) Gas laut Stadtwerken ab 1. April bei einem Jahresverbrauch bis 3.966 kWh 15,95 Cent. Im Dezember waren bei einem Jahresverbrauch bis 3.997 kWh noch 16,49 Cent zu zahlen.

Die Mailadresse des Kundencenters lautet [email protected], Telefon: 03441/85 53 33. Das Kundencenter ist erreichbar montags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr,