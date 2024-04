Der Tag der Industriekultur harmonierte in Zeitz sehr gut mit dem Oldtimertreffen an der Stephansstraße. Ein Drehleiterfahrzeug war ein Brückenschlag. Was die Besucher erwartete.

Zeitz/MZ. - Glänzende Augen bekam mancher Besucher beim Oldtimertreffen, das am Wochenende auf dem Parkplatz Stephansstraße in Zeitz stattfand, angesichts glänzenden Chroms. Fans der Glanzstücke der Automobilgeschichte kamen also voll auf ihre Kosten.

Schicke Details gab es an den Oldtimern zu sehen. Foto: René Weimer

Den ersten Preis der Verlosung beim Oldtimertreffen gewann Christoph Reinsberger, links im Bild mit Sohn Richard. Foto: René Weimer

Und die zahlreichen Besucher trotzten, vor allem am Samstag, auch dem unwirtlichen Wetter. Viele Fahrzeuge waren aus der näheren, aber auch weiteren Umgebung angereist. Und ebenso die Besucher. Großvater, Vater und Enkel – Albrecht, Marco und Philip Hartmann – waren aus der Nähe von Suhl gekommen. „Jedes Jahr“, betonte Albrecht Hartmann. „Zwei Familienmitglieder sind mit ihren Oldie-Schätzen dabei, da ist Anwesenheit Pflicht.“ Allerdings passt es in Zeitz auch besonders gut, weil die dazugehörenden Frauen dann gern den Schlosspark Moritzburg besuchen, der ja gegenüber vom Parkplatz liegt. Jedoch war das Wetter am Samstag tatsächlich wenig einladend.

Ein Stück Techni: Das alte Drehleiterfahrzeug warb für den Tag der Industriekultur am Drahtseilbahngebäude am Wendischen Berg in Zeitz. Foto: René Weimer

Viele Besucher erkundeten den Herrmannschacht. Foto: René Weimer

Führungen gab es im Drahtseilbahngebäude. Foto: René Weimer

In diesem Jahr hätten sie aber auch noch das eine oder andere industriegeschichtlich interessante Objekt in Zeitz oder in der direktem Umgebung besuchen können, denn am Sonntag war in Sachsen-Anhalt der Tag der Industriekultur. Der Mitteldeutsche Umwelt- und Technikpark lud in der Brikettfabrik Herrmannschacht zu kombinierten Führungen gemeinsam mit dem Förderverein Elsterfloßgraben ein. Heißt, die Besucher entdeckten die älteste Brikettfabrik und den Elsterfloßgraben. Führungen gab es auch im Drahtseilbahngebäude am Wendischen Berg, wo ein Drehleiterfahrzeug vom Oldtimertreffen gewissermaßen für beide Veranstaltungen warb.