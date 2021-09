Gala, Kultautoren und Travestie - Capitol in Zeitz rüstet sich für neue Veranstaltungen

Bald soll im Capitol in Zeitz wieder Kultur laufen.

Zeitz/MZ/and - Im Theater Zeitz im Capitol stehen im November und Dezember noch einige Veranstaltungen im Plan. So sind Hans Werner Olm für Freitag, 5. November, und Ute Freudenberg mit Band zum Liederabend für Sonnabend, 20. November, angekündigt. Musikalisch geht es auch weiter mit einem Konzert des Jugendjazzorchesters am Sonntag, 28. November. Im Dezember kommt dann Wladimir Kaminer. Am Mittwoch, 15. Dezember, stellt er mit seinem neuen Programm zum Buch „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ gewissermaßen ein „Traktat über erwachsene Kinder, die Welt retten und Eltern, die immer kindischer werden“ vor.

Gut gefüllt ist auch schon der Spielplan für das kommende Jahr. Da spannt sich der Bogen vom Bibi-Blocksberg-Musical „Alles wie verhext!“ über die Rudy-Giovannini-Gala bis zum Zauber der Travestie. Und die Große Johann-Strauß-Gala ist 2022 auch wieder dabei. Los geht es im Januar mit Lydia Benecke - Die Psychologie des Bösen, und dabei geht es nicht nur um Hannibal Lecter.

Alle Planungen sind natürlich vorbehaltlich der aktuell geltenden Corona-Regeln. Detaillierte Informationen zu den Terminen und natürlich zum Kartenvorverkauf und Tickets gibt es in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt oder online.

Alle Informationen zu Veranstaltungen im Capitol findet man auf: www.kultur-zeitz.de