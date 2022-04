Frühere Mibrag-Uhr in Nonnewitz: Wieso sie immer noch die Sommerzeit anzeigt

Nonnewitz/MZ - Sieht man sich in Nonnewitz um, stellt man fest: Der Ort ist seiner Zeit voraus. Wenngleich es sich nur um eine Stunde handelt, so hat die Gemeinde dennoch einen Vorsprung. So zeigt es zumindest die Uhr an der Bushaltestelle neben dem Gemeindehaus. „Wir Nonnewitzer sind den anderen immer voraus“, lautet der nicht ganz ernst gemeinte Kommentar von Ortsbürgermeister Ralf Schenk (parteilos).