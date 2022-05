Freibad-Saison: Badespaß gibt es vorerst nur in Zeitz

In Theißen geht es eine Woche später los, in Kayna ist der Termin noch offen. Warum diese Verschiebungen vor allem mit fehlendem Personal zu tun haben.

Nur in Zeitz beginnt der Badespaß am Sonntag.

Zeitz/MZ - Das Sommerbad in Zeitz öffnet am Sonntag um 11 Uhr seine Pforten. In Theißen wird sich der Auftakt um einige Tage verschieben. Wann das Waldbad Kayna öffnen kann, steht noch nicht fest. Das Hauptproblem sind Personalengpässe.