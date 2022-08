Fragwürdiger Zeuge

Das Landgericht in Halle

Halle/Zeitz/MZ - Außer Spesen nichts gewesen. Unter diesem Motto endete für einen 54-jährigen Zeitzer seine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht in Halle. Das Zeitzer Amtsgericht hatte ihn vor wenigen Wochen wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer saftigen Geldstrafe von 8.500 Euro verurteilt. Nach zweieinhalb Stunden Verhandlung in Halle zog er seinen Einspruch dagegen aber wieder zurück. Zu erdrückend war die Beweislast. So kommen neben der Geldstrafe nun noch die Kosten des Verfahrens vor dem Landgericht und die für seine Anwältin hinzu.