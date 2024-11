Förderschüler feiern großen Erfolg: Sachsen-Anhalts Zukunftstag bringt 450 Euro Preisgeld und Besuch der Bildungsministerin in Zeitz

Zeitz/MZ. - „Hurra, ich bin jetzt reich“, ruft Nevio und hält einen Scheck der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau in den Händen. Die Sechstklässler der Pestalozzischule nahmen im vergangenen Schuljahr am Zukunftstag teil (Früher Boys- und Girls-Day) und gewannen in Sachsen-Anhalt den ersten Preis und eine Prämie von 450 Euro.