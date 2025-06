Mehrere Feuerwehren rückten am Samstag zu einem Brand nach Langendorf in der Gemeinde Elsteraue aus.

Langendorf/MZ/ank - Im Rodaer Winkel in Langendorf in der Gemeinde Elsteraue stand am frühen Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, eine Stallanlage in Flammen. Wie die Polizeiinspektion Halle dazu am Sonntag mitteilte, waren dort Strohballen gelagert. Nach Informationen auf dem WhatsApp-Kanal der Zeitzer Feuerwehr rückten Kräfte der Ortswehr Zeitz, der freiwilligen Feuerwehren aus Langendorf, Minkwitz, Tröglitz sowie Rehmsdorf und der Einsatzleitdienst der Elsteraue aus. Allerdings konnte die Anlage nicht gerettet werden, sie brannte laut Polizei kontrolliert ab. Menschen oder Tiere haben sich den Angaben nach zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Gehöft befunden. Ein Übergreifen auf umstehende Gebäude sei verhindert worden. Erste, laut Polizei vorsichtige, Schätzungen zum Schaden liegen bei rund 50.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Ermittlungen der Polizei sind eingeleitet worden.