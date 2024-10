Das Dach der Kauflandfiliale im Schwarzen Weg in Zeitz ist ein Versuchsfeld. Das Unternehmen testet eine besonders leichte Photovoltaikanlage. Was die Ergebnisse zur Folge haben können.

Auf dem Dach der Kauflandfiliale am Schwarzen Weg in Zeitz fangen auch flach verklebte Solarpanäle die Sonne ein.

Zeitz/MZ. - Das Dach der Kauflandfiliale im Schwarzen Weg in Zeitz ist ein Testfeld. Damit unterscheidet es sich von den rund 770 anderen Filialdächern des Unternehmens in Deutschland und ist in diesem Rahmen einzigartig.