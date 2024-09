Mareen Warnicke leitet einen Fitnesskurs in der Zeitzer Berufsschule. Daran nehmen Frauen von 16 bis 78 Jahren teil. Was man dabei alles trainiert.

Zeitz/MZ. - Lateinamerikanische Musik und heiße Rhythmen erfüllen jeden Dienstagabend die Turnhalle der Zeitzer Berufsschule. Dazu tanzen Frauen sehr flott, bringen eine Mischung aus Mambo, Salsa und Merengue aufs Parkett. Mareen Warnicke tanzt vor der Gruppe, gibt die Choreographien und das Tempo vor. „Ich habe während der Corona-Zeit meinen Schein als Zumba-Trainerin gemacht und dann ging es los“, erzählt sie. Viele kennen sie noch als Inhaberin des Geschäftes SpielZeitz auf dem Roßmarkt und unter dieser Flagge wird jetzt also Zumba getanzt. Einmal in der Woche findet das Training statt, dabei kann man zwischen der Zeitzer Berufsschule (dienstags) und dem Hyzet-Klubhaus (montags) wählen. Das ist praktisch, wenn man mal an einem Tag nicht kann, weicht man auf den anderen Tag aus. Im Hyzet-Klubhaus ist Stefanie Uhlich die Trainerin. Mancher kennt sie noch von ihren Kursen, die sie schon unter dem Namen der Tanzschule Schulze in den Zeitzer Klinkerhallen gab. Zumba gilt als modernes Fitnessprogramm, man trainiert Ausdauer und Koordination. „Zumba kann eigentlich jeder, der Spaß an der Bewegung hat“, sagt Mareen Warnicke. Denn Freude beim Tanzen und die Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt. So kommen circa 40 Mädchen und Frauen im Alter von 16 bis 78 Jahren zum Training. Dazu gehören beispielsweise Mutter und Tochter Christiane und Matilda Gerste aus Zeitz. „Ich bin seit April dabei und es macht mir viel Spaß“, erzählt Christiane Gerste. Aber man müsse sich schon ganz schön konzentrieren, um bei den richtigen Schrittfolgen und dem Tempo mitzuhalten. „Das Training ist anstrengend und macht auf jeden Fall den Kopf frei. So kann man komplett vom Alltag abschalten“, sagt sie. Kondition habe sie bereits durch das regelmäßige Joggen und das Training auf dem Trampolin im Fitnessstudio. Und was denkt ihre Tochter? „Ich finde Zumba cool, denn durch die vielen abwechselnden Schritte wird auch das Gehirn trainiert“, sagt Tochter Matilda bei ihrem Probetraining.

Denn wer will, kann das erste Mal den Zumba-Kurs kostenlos ausprobieren und dann entscheiden, ob das was ist. „Anschließend kann man bei uns für 100 Euro eine Zehnerkarte kaufen und diese innerhalb von sechs Monaten abtrainieren. Es gibt keine Vertragsbindung wie in einem Fitnessstudio“, sagt Mareen Warnicke. Im Oktober zieht die Truppe dann nach Zeitz-Ost in die Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums um.