Staatssekretärin Susi Möbbeck und Lagfa-Projektleiter Jan Greiner übergaben den Förderbescheid an Johannes Heger (2.v.r.) und Osvaldas Sabaliauskas (r.) vom Verein Blau-Weiß Grana.

Grana/MZ/ank. - Der Fußballverein Blau-Weiß Grana darf sich über eine Finanzspritze freuen. Er hat jetzt aus dem Engagementfonds des Landes Sachsen-Anhalt eine Unterstützung in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Wie das Sozialministerium dazu mitteilt, unterstützt der Fonds seit mehr als neun Jahren Projekte, Vereine und Initiativen in Sachsen-Anhalt bei ihrem Einsatz für ein besseres nachbarschaftliches Miteinander.

Blau-Weiß Grana hat laut Ministerium die 750. Unterstützung bekommen, die bisher aus dem Fonds vergeben worden ist. Mit dem Fonds können demnach Engagierte bis zu 2.500 Euro erhalten. Seit 2015 seien mehr als 8.000 Engagierte unterstützt worden, die insgesamt 290.000 Stunden zu einer guten Nachbarschaft beigetragen haben.

Begründet wurde die Unterstützung des Fußballvereins aus der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst damit, dass er sich seit Jahren für gelingende Integration und gegen Rassismus einsetzt. Staatssekretärin Susi Möbbeck sagte: „Das Ehrenamt ist ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Gesellschaft. Ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrer Freizeit für das Wohl anderer einsetzen, wäre unser Bundesland nicht das, was es ist.“ Insgesamt seien mit dem Fonds bereits rund 1,12 Millionen Euro ausgereicht worden. Unterstützt wird die Vergabe von Geld aus dem Engagementfonds von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Sachsen-Anhalt (Lagfa). Sie begleite den „Antrags- und Umsetzungsprozess“, heißt es. Und weiter: „Die niedrigschwelligen Förderkriterien und die umfassende Beratung durch die Lagfa Sachsen-Anhalt machen den landesweiten Engagementfonds zu einem etablierten Förderinstrument für kleine Vereine und private Initiativen.“

Zu Beginn des Fonds im Jahr 2015 habe der Schwerpunkt der Unterstützung auf Begegnungen mit Flüchtlingsfamilien in der Nachbarschaft gelegen. Mittlerweile unterstütze der Fonds vielfältiges Engagement für ein besseres soziales Miteinander, Generationenaustausch und Inklusion. Besonders gestärkt werden dabei Orte im ländlichen Raum.

Der Verein will das Geld für Investitionen am Sportplatz nutzen.