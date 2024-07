Die Zeitzer Feuerwehr wird am Mittwochnachmittag gerufen, weil ein Rauchmelder ausgelöst hat. Es war ein CO-Melder. Für die 18 Einsatzkräfte ein nicht alltäglicher Einsatz. Was die Einsatzleitung sagt.

Kohlenmonoxid tritt in Wohnung in der Forststraße in Zeitz aus

Zeitz/MZ. - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte die Zeitzer Feuerwehr am Mittwochnachmittag aus. In der Forststraße war in einer Wohnung Kohlenmonoxid ausgetreten. „Wahrscheinlich durch einen Defekt in der Heizungsanlage, was aber noch nicht ganz sicher ist, wurde dort CO in höherer Konzentration festgestellt“, sagt Frank Hoffmann von der Einsatzleitung der Feuerwehr Zeitz.

„Das Wohnhaus wurde evakuiert, die Betreuung übernahm der Rettungsdienst.“ Vor Ort waren 18 Einsatzkräfte der Ortswehren Geußnitz, Aue-Aylsdorf, Zeitz und der Dienstschicht.

Die Feuerwehr Zeitz wurde in die Forststraße gerufen: In einer Wohnung war Kohlenmonoxid ausgetreten. Foto: Feuerwehr Zeitz

Die Stadtwerke stellten alle Medien ab. Die Wohnungen wurden belüftet, ebenso das Treppenhaus. „Zur weiteren Ursachenforschung wurde an die Stadtwerke und den Vermieter – über das Ordnungsamt Zeitz – übergeben“, so Hoffmann, „alle Bewohner konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen.“

Während der gesamten Einsatzzeit von etwa zwei Stunden musste die Forststraße voll gesperrt werden. Man sei zu diesem Einsatz gerufen worden, ergänzt Hoffmann noch, weil der Mieter, in dessen Wohnung das Kohlenmonoxid ausgetreten war, von sich aus einen CO-Melder installiert hat, der angeschlagen hat.