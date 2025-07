Gleich zweimal muss die Zeitzer Feuerwehr in der Nacht ausrücken. Welcher Schaden entstanden ist.

Feuerwehr und Polizei in Zeitz-Ost: Wie viele Müllcontainer dieses Mal brennen

Feuerwehr in Zeitz im Einsatz

Zeitz/MZ. - In der Nacht zu Dienstag (29. Juli), gegen 2.15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in Zeitz alarmiert, da in der Gleinaer Straße Flammen aus einem Müllcontainer schlugen. Diese konnten rasch und erfolgreich bekämpft werden, ohne dass eine konkrete Gefahr für Menschen oder bedeutende Sachwerte entstand. Wie die Polizei mitteilt, kam es kaum einmal eine halbe Stunde später zu einem erneuten Einsatz.

Dieses Mal brannten Abfallbehälter in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Auch dort verlief die Brandbekämpfung ohne Komplikationen. Die Polizei hat zwei gesonderte Brandermittlungsverfahren aufgenommen. Im Rahmen dieser wird unter anderem geprüft, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Insgesamt wurden drei große Rollcontainer durch die Feuer zerstört – der entstandene Schaden wird von den Polizeibeamten auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.